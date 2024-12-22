ASML отменяет заказы на набор автоматов Lego EUV

Компания ASML отменяет заказы на версию набора Lego стоимостью $230 для своей машины High-NA EUV стоимостью $380 млн, поступившие от сотрудников, не являющихся сотрудниками ASML, как выяснил пользователь X (бывший Twitter) @jonmasters.
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