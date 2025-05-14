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Курт Волкер: «Тональность Вашингтона меняется, Путин требует слишком много!»

Курт Волкер: «Тональность Вашингтона меняется, Путин требует слишком много!»

Нужно давлением и санкциями вынуждать Москву принять «полное и немедленное» прекращение огня. Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «DW», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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