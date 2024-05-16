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  • Eduard
    Все обвинения фальшивые,сама власть в Германии преступная.Никакие законы р воррвстве не отмееялись,но их не применяют!Обвиненного в фин...
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Песков заявил, что России импонирует мирный план Китая по Украине

Песков заявил, что России импонирует мирный план Китая по Украине

России импонирует позиция Китая по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком в четверг, 16 мая.

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