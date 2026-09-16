Геолог Симс заявил, что нейросети опаснее для человечества, чем супервулканы

Искусственный интеллект представляет для человечества более опасную угрозу, чем супервулканы, извержения которых уничтожали целые города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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