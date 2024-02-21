China News: после сдачи Авдеевки ВСУ не решатся на новое наступление

После потери Авдеевки Вооруженные силы Украины вряд ли пойдут на новое наступление. Такое мнение высказал научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун в интервью China News.
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