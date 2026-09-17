В Рязани столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавший

В аварии пострадал только водитель «Лады Гранты», пассажиры автобуса не пострадали.17 сентября в 9:35, в Рязани, вблизи дома 21 по улице Право-Лыбедская столкнулись легковушка и автобус.
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