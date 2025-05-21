Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США

В документах, о которых стало известно The Washington Post, предлагается использовать счета США для иностранной помощи с целью возвращения мигрантов в страны, пострадавшие от конфликтов несмотря на то, что власти стремятся сократить такие расходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии