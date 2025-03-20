Великобритания отказалась прекратить военную помощь Украине

Великобритания отказалась выполнять требование России о прекращении военной помощи Украине. Как сообщает агентство Bloomberg, это заявление сделал пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Дэйв Парес, комментируя просьбу президента России Владимира Путина.
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