В Кубке мира по фудокан каратэ-до в Иванове примут участие 1,5 тысячи спортсменов

<p> На турнир, который пройдет 8-10 марта в ивановском Дворце игровых видов спорта, съедутся представители Сербии, Армении, Кипра, Республики Беларусь, Туркменистана, Испании, Абхазии, Ирана, других стран.
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