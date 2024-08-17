Автокультура 2024: классика на марше

О самых разных мероприятиях, которые вместе составили грандиозный Garage Fest, мы уже рассказали. Напоследок оставили лишь свою любимую тему: экспозицию «Автокультура», где молодая классика соседствовала с заслуженной, а в шатре лектория одни автомобильные фанаты слушали выступления других.