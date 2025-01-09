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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Assassin’s Creed Shadows скрылась от февральских конкурентов — Ubisoft опять перенесла ре...

Assassin’s Creed Shadows скрылась от февральских конкурентов — Ubisoft опять перенесла ре...

Assassin’s Creed Shadows скрылась от февральских конкурентов — Ubisoft опять перенесла релиз игрыПротивостояния хардкорной RPG и «корпоративного продукта», которое предвкушал режиссёр Kingdom Come: Deliverance 2, не случится: Ubisoft объявила об очередном переносе Assassin’s Creed Shadows.

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