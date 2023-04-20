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Магазин приложений RuStore появится в поставляемых в РФ китайских смартфонах

Магазин приложений RuStore появится в поставляемых в РФ китайских смартфонах

Магазин приложений RuStore начали предустанавливать на поставляемых в Россию китайских смартфонах. Речь идет о моделях Xiaomi, Infinix, Itel, Realme, Vivo и другие.

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