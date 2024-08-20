Россия становится спасительным ковчегом благодаря указу Путина — Рогов

Спасительным ковчегом становится Россия благодаря указу президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, 20 августа сообщает РИА Новости.
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