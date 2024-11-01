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Царьград

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В Госдуме предложили внести три важные поправки в закон о чайлдфри

В Госдуме предложили внести три важные поправки в закон о чайлдфри

Исключения инициировали депутаты от "Новых людей".Депутаты Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева и Владимир Плякин инициировали поправки в закон о запрете пропаганды чайлдфри.

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