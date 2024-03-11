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В США предрекли победу России в украинском конфликте

В США предрекли победу России в украинском конфликте

Россия с высокой долей вероятности одержит победу в украинском конфликте. Об этом 11 марта заявил российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин изданию Financial Times (FT).

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