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Жизнь на освобожденных территориях 4 октября (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 4 октября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Александр Кряжев 10:21 Представитель Херсонской области приняла участие во Всероссийском форуме классных руководителей и Первом форуме директоров школ в Москве В Национальном центре «Россия» собрались 300 директоров и 700 классных руководителей из 89 регионов страны и города Байконур.

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