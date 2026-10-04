Жизнь на освобожденных территориях 4 октября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Александр Кряжев 10:21 Представитель Херсонской области приняла участие во Всероссийском форуме классных руководителей и Первом форуме директоров школ в Москве В Национальном центре «Россия» собрались 300 директоров и 700 классных руководителей из 89 регионов страны и города Байконур.