Гибель Итальянского альпийского корпуса

Итальянские солдаты в селе Николаевка Воронежской области во время отступления. 26 января 1943 г. Прорыв армий Москаленко и Рыбалко 12 января 1943 года войска Воронежского фронта (ВФ) провели разведку боем (Разгром острогожско-россошанской группировки на Верхнем Дону).
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