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Происшествия

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Более 6 тысяч пачек немаркированных сигарет изъяли сотрудники полиции у жительницы Рязанской области

В рамках деятельности по пресечению оборота контрафактных товаров сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» и спецназом регионального Управления Росгвардии пресекли сбыт крупной партии немаркированной табачной продукции.

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