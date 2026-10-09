Более 6 тысяч пачек немаркированных сигарет изъяли сотрудники полиции у жительницы Рязанской области

В рамках деятельности по пресечению оборота контрафактных товаров сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» и спецназом регионального Управления Росгвардии пресекли сбыт крупной партии немаркированной табачной продукции.