Подростки самым наглым образом потушили Вечный Огонь: они уверены, что они ни в чем не виноваты

Alex Nемо

В первую очередь брать за жопы родителей которые не смогли или не пожелали воспитать детей РУССКИМИ! Но мне почему то кажется что наиболее вероятно что это деточки прибывшие в Россию с уркаинских или среднеазиатских территорий. Показательно и публично лишить в административном порядке гражданства и выслать туда откуда прибыли всех членов семеек.