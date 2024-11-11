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Медвежий угол

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Подростки самым наглым образом потушили Вечный Огонь: они уверены, что они ни в чем не виноваты

Подростки самым наглым образом потушили Вечный Огонь: они уверены, что они ни в чем не виноваты

Avia.pro - СМИ Недавний инцидент у Вечного огня в Казани всколыхнул общественность и стал поводом для обсуждения того, насколько глубоко молодёжь понимает значимость мемориалов, посвящённых памяти павших.

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Комментарии
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Alex Nемо
В первую очередь брать за жопы родителей которые не смогли или не пожелали воспитать детей РУССКИМИ! Но мне почему то кажется что наиболее вероятно что это деточки прибывшие в Россию с уркаинских или среднеазиатских территорий. Показательно и публично лишить в административном порядке гражданства и выслать туда откуда прибыли всех членов семеек.
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2 час.
ТН
Т Н
💯👍🏻
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2 час.
Юрий Золотарев
До сопляков нужно СИЛОЙ доводить, чтО свято, а что - нет. Не понимая этого, КАК они будут жить дальше?
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25 мин.

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