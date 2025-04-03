Россия и США: новые встречи для разрешения экономических разногласий

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в Вашингтоне о необходимости дополнительных встреч для разрешения разногласий между Россией и США, подчеркнув позитивный настрой администрации Трампа и достигнутый значимый прогресс.