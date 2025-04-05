Для многих ЭКО является единственным шансом родить ребенка. Это касается и тех пар, где у кого-то из партнеров диагностировано бесплодие, и тех, кто решил стать родителями в более позднем возрасте, когда возможности забеременеть самостоятельно уменьшаются.