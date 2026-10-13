Антон Андреев возглавил ДК Солдатова в Перми после 17 лет Воробья

Антон Андреев, в 2018–2021 годах занимавший пост заместителя министра культуры Пермского края, назначен руководителем МАУК «Пермский городской дворец культуры им.
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