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Петербургский дневник

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Михаил Романов возложил цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» в Петербурге

Михаил Романов возложил цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» в Петербурге

У дома №14 по Невскому проспекту Депутат Государственной Думы Федерального собрания России от Петербурга и член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев», сообщили в пресс-службе депутата.

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