Михаил Романов возложил цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» в Петербурге

У дома №14 по Невскому проспекту Депутат Государственной Думы Федерального собрания России от Петербурга и член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев», сообщили в пресс-службе депутата.