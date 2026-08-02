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Царьград

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Почему в Майами арестовали апартаменты Игоря Крутого?

Почему в Майами арестовали апартаменты Игоря Крутого?

В США оказалась под арестом элитная недвижимость композитора Игоря Крутого в Майами. Как сообщает Mash, соответствующее решение принял американский суд на фоне разбирательства, связанного с претензиями наследников миллиардера Олега Бурлакова.

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