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Наркоз и деменция: правда ли, что после операции страдает память

Наркоз и деменция: правда ли, что после операции страдает память

Пациенты старшего возраста перед плановой операцией часто задаются вопросом: не ускорит ли общий наркоз потерю памяти и не приведёт ли к деменции? Врач—анестезиолог-реаниматолог Владислав Якименко рассказал «Рамблеру», как наркоз влияет на мозг и что говорят крупные исследования.

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