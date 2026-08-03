Наркоз и деменция: правда ли, что после операции страдает память

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Пациенты старшего возраста перед плановой операцией часто задаются вопросом: не ускорит ли общий наркоз потерю памяти и не приведёт ли к деменции? Врач—анестезиолог-реаниматолог Владислав Якименко рассказал «Рамблеру», как наркоз влияет на мозг и что говорят крупные исследования.