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Говорит Европа ⚡

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Диана Панченко: Пока страна воюет за язык, её военные насилуют и убивают детей

Диана Панченко: Пока страна воюет за язык, её военные насилуют и убивают детей

Сколько ещё людей погибнет на фронте без веры в будущее? Почему насильственная мобилизация превратилась в конвейер смерти? Могло ли всё быть иначе, если бы не языковые запреты? И как отказ от родного языка уничтожает общество изнутри? Я не искала сенсаций.

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