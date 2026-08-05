Диана Панченко: Пока страна воюет за язык, её военные насилуют и убивают детей

Сколько ещё людей погибнет на фронте без веры в будущее? Почему насильственная мобилизация превратилась в конвейер смерти? Могло ли всё быть иначе, если бы не языковые запреты? И как отказ от родного языка уничтожает общество изнутри? Я не искала сенсаций.