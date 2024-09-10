Пашинян сообщил о согласовании 13 статей проекта соглашения Армении и Азербайджана

Ереван и Баку согласовали 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения. Об этом заявил во вторник, 10 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время международного форума Yerevan Dialogue.
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