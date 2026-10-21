Утром 21 октября на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону 41-летняя пассажирка автобуса № 22 упала при экстренном торможении и была госпитализирована с травмами.
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