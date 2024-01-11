СКР возбудил уголовное дело после того, как пенсионера привязали к больничной койке на Кубани

СКР возбудил уголовное дело после того, как пенсионера привязали к больничной койке на КубаниСледователями Славянского межрайонного следственного отдела СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении санитарки и медицинской сестры местной больницы за незаконное лишение свободы.