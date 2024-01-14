Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Странно, а где вы сами то, чем вам русские не угодили, тоже за вас должны всё сделать и ещё лучше погибнуть, чтобы вы...Приняли?  Ну  и ...
  • Николай Берлизов
    Зачем я отвечаю на ваши комментарии? Как минимум – дарю афоризмы, которые вы с явным удовольствием цитируете. А еще п...Что коммунисты хо...
  • Татьяна Юрьева
    К ним страшно обращаться!!!"ПОЛУЧАЮТ ПО 150 ...

Диаспоры порешают судьбу русских? Мигранты перешли последнюю черту и пошли "резать всех"

Диаспоры порешают судьбу русских? Мигранты перешли последнюю черту и пошли "резать всех"

В России сложились условия для цивилизационного конфликта, констатируют эксперты. Приезжие в нашу страну "работники" устанавливают свои порядки и провоцируют конфликты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Павлов
Нагайкой овладеть не всякий сможет, да не в степях мы живем, в квартире не научишься.
Ответить
4 час.
Nikolay Zakharov
Это наши нардепы напринимали всяких законов,позволяющих мигрантам бесконтрольно образовывать диаспоры,а также совершать преступления,за которые их не привлекут к ответу,поэтому и страшно стало детям, старикам и инвалидам появляться на улицах своих городов и поселках.
Ответить
2 час.
Андрей Павлов
&quot;...обязательно будет использоваться врагом. В том числе нашими стратегическими противниками...&quot; Были бы они идиотами, если бы не воспользовались таким шикарным подарком. Причем не вложив ни один доллар со своей стороны, мы все сами, сами. Грех не воспользоваться жадностью олигархов и подчиненностью им Путина.  Все закономерно: у нас капиталистическая страна, соответственно на первом месте прибыль (вернее на втором, на первом сверхприбыль, которую, по словам Титова, приносят мигранты), а Путин ее президент. Нет, голосовать я буду за него, ибо за любого другого из той подтанцовки, что ему подобрали, это делать смешно, но знать, кто реально страной управляет, необходимо.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх