В России сложились условия для цивилизационного конфликта, констатируют эксперты. Приезжие в нашу страну "работники" устанавливают свои порядки и провоцируют конфликты.
Диаспоры порешают судьбу русских? Мигранты перешли последнюю черту и пошли "резать всех"
Комментарии
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Александр Павлов
Нагайкой овладеть не всякий сможет, да не в степях мы живем, в квартире не научишься.
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4 час.
Nikolay Zakharov
Это наши нардепы напринимали всяких законов,позволяющих мигрантам бесконтрольно образовывать диаспоры,а также совершать преступления,за которые их не привлекут к ответу,поэтому и страшно стало детям, старикам и инвалидам появляться на улицах своих городов и поселках.
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2 час.
Андрей Павлов
"...обязательно будет использоваться врагом. В том числе нашими стратегическими противниками..." Были бы они идиотами, если бы не воспользовались таким шикарным подарком. Причем не вложив ни один доллар со своей стороны, мы все сами, сами. Грех не воспользоваться жадностью олигархов и подчиненностью им Путина. Все закономерно: у нас капиталистическая страна, соответственно на первом месте прибыль (вернее на втором, на первом сверхприбыль, которую, по словам Титова, приносят мигранты), а Путин ее президент. Нет, голосовать я буду за него, ибо за любого другого из той подтанцовки, что ему подобрали, это делать смешно, но знать, кто реально страной управляет, необходимо.
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2 час.
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