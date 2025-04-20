Келлог: США устали от происходящего на Украине, в мире полно других проблем

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что высказывания главы государства Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат жестко, но они должны быть таковыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии