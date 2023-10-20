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Bloomberg: действия США на ядерном полигоне приведут к гонке вооружений

Bloomberg: действия США на ядерном полигоне приведут к гонке вооружений

Соединенные Штаты намерены провести новые испытания на ядерном полигоне в штате Невада. В период обострения отношений между Москвой и Вашингтоном это может привести к необратимым последствиям, заявил обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Тирон.

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