Bloomberg: действия США на ядерном полигоне приведут к гонке вооружений

Соединенные Штаты намерены провести новые испытания на ядерном полигоне в штате Невада. В период обострения отношений между Москвой и Вашингтоном это может привести к необратимым последствиям, заявил обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Тирон.
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