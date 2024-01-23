SUSANIN
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SUSANIN

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Дизайнеров из Удмуртии приглашают принять участие в Московской неделе моды

Дизайнеров из Удмуртии приглашают принять участие в Московской неделе моды

Москва. Дизайнеров из Удмуртии приглашают принять участие во Второй Московской неделе моды (18+). Как сообщает пресс-служба Агентства по туризму республики, она пройдёт с 1 по 8 марта; показы состоятся в конференц-зале 75-го павильона ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия».

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