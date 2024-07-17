Спасатель ранен при взрыве бомбы в посёлке Тёткино

Украинские боевики отправили дрон со взрывчаткой в посёлок Тёткино Курской области. В результате взрыва ранен спасатель, рассказал врио губернатора области Алексей Смирнов Украинский коптер сбросил бомбу на здание пожарной части в ночь на 17 июля.