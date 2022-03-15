Мировое обозрение

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О политике Четвёртого рейха в отношении русских

О политике Четвёртого рейха в отношении русских

Социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta (президентом и главным исполнительным директором компании является один из богатейших людей мира Марк Цукерберг), официально разрешили призывать к насилию в отношении русских.

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