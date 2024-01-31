"Израиль еще долго не простит России поддержку ХАМАСа". Интервью

ТГ

Татьяна Гусева

Да плевали мы на Израиль! То, что он сделал с мирными жителями Палестины, с беженцами, которых сам отправил в лагеря, с ни в чем неповинными детьми, это непостижимо понять и простить! Как говорится, Гитлер отдыхает. Поэтому, пошли вы на х.. й!