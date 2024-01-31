Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Израиль еще долго не простит России поддержку ХАМАСа". Интервью

"Израиль еще долго не простит России поддержку ХАМАСа". Интервью

Евреи ругают Россию? Зачем? **** Глава парламентской оппозиции, экс-премьер-министр Яир Лапид дал интервью "Вестям", ответив на вопросы о войне и переустройстве Израиля, а также затронув тему изменения отношений с Россией там блабла-бла .

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Т. Г. Шевченко - нельзя иметь дело с жидом, хохлом и ляхом!!!!!!!! 1851год.
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1 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Да плевали мы на Израиль! То, что он сделал с мирными жителями Палестины, с беженцами, которых сам отправил в лагеря, с ни в чем неповинными детьми, это непостижимо понять и простить! Как говорится, Гитлер отдыхает. Поэтому, пошли вы на х.. й!
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53 мин.
Евгений Благородный
Да и хрен мы положили на этих жидов.
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40 мин.

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