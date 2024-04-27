Душевая кабина без дверей — почему этот тренд набирает обороты

Согласно отчету о тенденциях в ваннах за 2024 год, составленному Американской Национальной ассоциацией кухонь и бань (NKBA), эксперты отрасли выявили сдвиг в сторону ванных комнат, которые напоминают спа, отдают приоритет экологичности и имеют простой дизайн.