Душевая кабина без дверей — почему этот тренд набирает обороты

Согласно отчету о тенденциях в ваннах за 2024 год, составленному Американской Национальной ассоциацией кухонь и бань (NKBA), эксперты отрасли выявили сдвиг в сторону ванных комнат, которые напоминают спа, отдают приоритет экологичности и имеют простой дизайн.
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