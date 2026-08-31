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Медведи держат в страхе алтайское село: что сделали власти

Медведи держат в страхе алтайское село: что сделали власти

Комендантский час, введенный в Турочакском районе Республики Алтай из-за угрозы нападения медведей, продлен до конца сентября.

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