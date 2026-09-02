Психолог Сулим объяснила, почему отпуск может не восстановить силы

Психолог Софья Сулим объяснила, почему после отпуска возникает чувство апатии. Чтобы восстановить силы осенью, она советует уделять время отдыху и работать с психологом.
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