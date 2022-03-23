Генпрокуратура РФ вышла из Международной ассоциации прокуроров

Как отметил Краснов, повсеместно, в том числе в СМИ западных стран, мы наблюдаем унижения и преследования всех русскоговорящих, включая женщин и детей, угрозы и призывы к их убийству, варварскому причинению физического вреда, неприкрытой травле.