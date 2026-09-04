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Татар-информ

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Опрос ВТБ: почти половина россиян управляют финансами пожилых родных

Опрос ВТБ: почти половина россиян управляют финансами пожилых родных

Больше половины россиян отметили, что за последние несколько лет их старшие родственники становились целью мошенников, говорится в опросе* ВТБ.

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