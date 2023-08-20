Перевод хода: Горячкина и Салимова разыграют Кубок мира на тай-брейке

В воскресенье, 20 августа, едва не определился победитель женского Кубка мира. Главная сенсация турнира — лишь 29-я сеяная Нургюл Салимова — была максимальна близка к победе, но не смогла найти очевидный выигрыш белыми с Александрой Горячкиной.