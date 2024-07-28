ЦБ РФ добивает экономику России. А вы в этом уверены?

Аршак Меликджанян

блин, вашу мать, а ответьте на простой вопрос- откуда банк берёт деньги для выдачи кредит, не важно под какой процент, это такие же пустые деньги, на один реальный рубль или доллар банк выдаёт до 10 пустых, виртуальных рублей или долларов, не будем рассматривать вариант с резервной ролью доллара и функцию его экспорт инфляции вовне, так откуда?????????, и почему если банк может выдавать инвестиции в виде воздушных денег, государство или предприятие не может так же инвестироваться на основе собственных активов или будущей прибыли, при этом не отдавая банкирам реальные деньги за воздушные инвестиции............... вся эта херня только % ростовщиков, началось ещё с 15 века ещё в итальянских банкиров, но тогда деньги были материальные в виде золота, а сейчас это фиатные, т.е. бумажки на доверии, это просто договорённости восприятия факта бумаги как универсального средство оценки товара, труда и т.д. что же касается ниокра то это всегда концентрация средств и вкладывание в развитие, это может быт государство, корпорация, предприятие, банк и это просто вопрос организации и ничего больше.