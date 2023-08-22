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Во сколько бой Адесанья — Стрикленд на UFC 293: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 10 сентября

Во сколько бой Адесанья — Стрикленд на UFC 293: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 10 сентября

Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Местом проведения мероприятия станет арена «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.

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