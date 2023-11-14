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Несекретные материалы

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«Россия – определенно наш враг»: американцы с WP о происходящем на Украине

«Россия – определенно наш враг»: американцы с WP о происходящем на Украине

Посетители сайта американской газеты Washington Post откликнулись на статью о якобы расколе между политическим и военным руководством Киева – главкомом Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским.

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