Россия будет честным брокером в ходе председательства в Совбезе ООН

Россия будет честным брокером во время своего председательства в Совете Безопасности ООН, попытки ее спровоцировать обречены на провал, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 1 апреля в Telegram-канале.
Россия будет честным брокером во время своего председательства в Совете Безопасности ООН, попытки ее спровоцировать обречены на провал, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 1 апреля в Telegram-канале.
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