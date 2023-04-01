smi.today

4 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ну и молодца - не придётся менять...Сбежавший из-под ...
  • Ole Ole
    Правда не понимаете? Населению славянских государств не уготовано никаких ролей. "До последнего украинца", белоруса, ...СП: Ядерная война...
  • Алекс Архипов
    Прибалтика?Не потерпим на св...

Россия будет честным брокером в ходе председательства в Совбезе ООН

Россия будет честным брокером в ходе председательства в Совбезе ООН

Россия будет честным брокером во время своего председательства в Совете Безопасности ООН, попытки ее спровоцировать обречены на провал, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 1 апреля в Telegram-канале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх