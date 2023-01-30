Савелий Коростелев: «В биатлон переходить не хочу. Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, внимание со стороны болельщиков, призовые и прочее»

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопрос о возможности своего перехода в биатлон. – Ваше видео со стрельбой из биатлонной винтовки Натальи Непряевой всколыхнуло любителей биатлона и лыжных гонок! И сразу возник вопрос по поводу интереса к биатлону: у вас он есть? – Это все случилось спонтанно.
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