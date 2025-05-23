Документалка: Волшебные числа: таинственный мир математики с Ханной Фрай (3 серии)

Наша Вселенная таит в себе секрет, загадку, которую до сих пор никто не сумел разгадать. Вопрос: почему математические правила и законы присутствуют практически везде, в каждом аспекте нашей жизни? Многие называют математику основополагающим языком нашей Вселенной.