Документалка: Волшебные числа: таинственный мир математики с Ханной Фрай (3 серии)

Наша Вселенная таит в себе секрет, загадку, которую до сих пор никто не сумел разгадать. Вопрос: почему математические правила и законы присутствуют практически везде, в каждом аспекте нашей жизни? Многие называют математику основополагающим языком нашей Вселенной.
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