"Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты!" — заявил Зеленский в интервью "Муниципальной газете" в апреле-2014 (уже после ухода Крыма).
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