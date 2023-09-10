Студенты, блогеры, волонтеры: в Петербурге проходит форум для молодежи

В Петербурге стартовал третий день Форума социального призвания, который проходит в «Экспофоруме». Участниками мероприятия являются студенты вузов социальной сферы, волонтеры, блогеры и резиденты некоммерческих организаций.
Популярные статьи
- Эмиграция провалилась: Даня Милохин вернулся в Россию спустя почти год пребывания за границей
- Терпение лопнуло: правительство РФ начало «шерстить» нефтегазовые компании, из-за которых страдают обычные россияне
- Триумф флага РФ: на саммите G20 журналисты отстояли очередь ради снимка с российским триколором
Свежие комментарии