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Студенты, блогеры, волонтеры: в Петербурге проходит форум для молодежи

Студенты, блогеры, волонтеры: в Петербурге проходит форум для молодежи

В Петербурге стартовал третий день Форума социального призвания, который проходит в «Экспофоруме». Участниками мероприятия являются студенты вузов социальной сферы, волонтеры, блогеры и резиденты некоммерческих организаций.

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